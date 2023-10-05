05.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Астролог предсказала удачный октябрь трем знакам зодиака
Новости Алтай
Теплая погода с летними температурами установилась в Алтайском крае в октябре
Новости Алтай
Народные приметы 5 октября. Что запрещено делать на Фоку и Иону
Новости Алтай
В День учителя. Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и СМС
Спорт
Состоялись первые осенние старты традиционной Спартакиады госслужащих Алтайского края
Политика
В память о жертвах «черного октября»

Коллекция категорий

Бизнес154 Новости
Здоровье329 Новости
Новости Алтай1416 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование162 Новости
Общество381 Новости
Объявления80 Новости
Политика302 Новости
Спорт218 Новости
Платим за интересные новости!

Один против шестерых: Кадры с русским морпехом, которые удивят любого

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русские не перестают удивлять даже самых прожжённых скептиков и бывалых военных – в Сети появились кадры с нашим морпехом, который вышел против шестерых один. Пишет Царьград.

По некоторым данным, речь идёт о военнослужащем 40-й бригады Тихоокеанского флота, который вышел против шестерых боевиков ВСУ под Старомойским. Украинские нацисты попытались занять окоп, однако против них вышел русский морпех.

Боец бился, несмотря на атаки дронов и сбросы гранат. В итоге отряд украинских военных бесславно пал, а русский военнослужащий стал настоящим героем.

Фото: SITSAGI NIKITA/NEWS.RU /GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости