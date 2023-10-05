Один против шестерых: Кадры с русским морпехом, которые удивят любого

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русские не перестают удивлять даже самых прожжённых скептиков и бывалых военных – в Сети появились кадры с нашим морпехом, который вышел против шестерых один. Пишет Царьград.

По некоторым данным, речь идёт о военнослужащем 40-й бригады Тихоокеанского флота, который вышел против шестерых боевиков ВСУ под Старомойским. Украинские нацисты попытались занять окоп, однако против них вышел русский морпех.

Боец бился, несмотря на атаки дронов и сбросы гранат. В итоге отряд украинских военных бесславно пал, а русский военнослужащий стал настоящим героем.

Фото: SITSAGI NIKITA/NEWS.RU /GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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