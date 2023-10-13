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Ожесточенные бои за Авдеевку: ключевые позиции под огневым контролем, железная дорога перерезана

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинскую группировку в Авдеевке пытаются отрезать от какого-либо снабжения. Утром вновь громко на линии фронта, наносятся массированные удары по позициям противника. Пишет Военное Дело.

На данный момент, если обобщить всю известную информацию, бои продолжаются в районе Бердычей на севере Авдеевки и в районе Северного на юге. Основные линии снабжения ВСУ проходят через Северное — Тоненькое.

Приходят сообщения и кадры о нескольких ударах по железнодорожной станции в Авдеевке. Уничтожены составы с топливом для украинской бронетехники. Сама железная дорога взята под огневой контроль и перерезана. Автомобильная дорога из Авдеевки в Бердычи также под полным огневым контролем ВС РФ.

Единственные пути подвоза подкреплений противника это дороги через населенные пункты Орловка и Северное. Также ВСУ могут попытаться довезти до Авдеевки свои резервы через открытые поля, однако там скорость прохода гораздо ниже, а риск попасть под артиллерийский или авиационный удар резко возрастает. Тем более, что российская армия взяла господствующую высоту — террикон рядом с заводом и теперь наблюдает все окрестности вокруг Авдеевки.

Фото: Wikimedia Commons / Edited

ИСТОЧНИК

город Горняк

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