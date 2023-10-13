Ожидаются дожди. О погоде в Алтайском крае 13 октября
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с
Фото: unsplash.com
От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдут небольшие, а по юго-востоку местами умеренные дожди.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +9 до +11 градусов. В начале дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
новости Локтевский
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