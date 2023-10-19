Около тысячи россиян стали заложниками блокады сектора Газа, заявил Небензя

По его словам, Москва призывает Израиль прекратить огонь

Фото: ТАСС

Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, Москва требует провести объективное расследование удара по больнице “Аль-Ахли” и наказать виновных, а также призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ, как можно скорее прекратить огонь и открыть гумкоридоры.

Напомним, удал по больнице “Аль-Ахли” в секторе Газа был нанесен 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате взрыва погибли по меньшей мере 500 человек.

Откуда был нанесен удар и кто именно атаковал медучреждение, пока не установлено. Стороны конфликта – Израиль и палестинское движение ХАМАС – обвиняют в этом друг друга.

По данным на 14 октября, число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС составляло 16 человек. В российском посольстве в Израиле тогда также отмечали, что еще восемь россиян числятся пропавшими и как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС.

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