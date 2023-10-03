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Опасный астероид, пропавший на 34 года, приближается к Земле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он пролетит на расстоянии около шести миллионов километров от нашей планеты

Фото: pxhere.com

3 октября к Земле приблизится опасный астероид, который в последний раз приближался к орбите планеты 34 года назад. Об этом рассказали на сайте NASA.

Наиболее приближен к Земле космический объект будет в 20:39 UTC (23:39 мск). Он пролетит на расстоянии шести миллионов километров от нашей планеты. 

Отмечается, что потенциально опасными считаются объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.

Диаметр астероида составляет от 520 до 1200 метров.

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