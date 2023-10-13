“Ослик в тупике”. Нейропсихолог о том, почему в нашем мире так много тревожных людей

Как полезный механизм эволюции превращается в опасный инструмент, разрушающий психику человека

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Современный человек, в отличие от своих первобытных предков, живет в относительной безопасности: мы не рискуем умереть от голода, замерзнуть суровой зимой или быть съеденными дикими животными. Однако многие из нас постоянно живут с чувством тревоги. Вместе с нейропсихологом Ларисой Головиной разбираемся, почему появляется тревожность, и можно ли ею управлять.

Яд или лекарство

– Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Если существует тревога, значит, зачем-то нужна и она?

– С точки зрения эволюции – это очень разумное и полезное состояние. Главная его задача – активировать физические и психические ресурсы человека перед возможной опасностью. Согласно одной из эволюционных теорий, тревога досталась нам от наших тревожных первобытных предков – именно они, в отличие от своих спокойных собратьев, жили постоянно на стороже, а потому выжили и передали нам набор более “тревожных” генов.

– Если тревога так полезна, почему про нее говорят в негативном контексте?

– Потому что в жизни современного человека тревоги стало слишком много. Это как яд: уменьши концентрацию, и он становится лекарством, а в чистом виде – убивает. Если реальной опасности, которая бы естественным образом гасила возбужденное состояние психики, нет, а настороженность присутствует постоянно, то тревога будет не помогать, а разрушать. Ведь эта эмоция активизирует не только психику, но и физику человека: повышает артериальное давление, сердцебиение, тонус сосудов, секрецию определенных веществ и так далее. Находясь в таком состоянии постоянно, легко заработать как минимум гипертонию.

Опасный корвалол

– Может быть, человек постоянно тревожится, потому что его организму чего-то не хватает? Как, например, железа, когда все время хочется мяса. Чего не хватает тревожному организму?

– Чаще всего – гамма-аминомасляной кислоты, сокращенно – ГАМК. Это органическое соединение – важнейший нейромедиатор, который запускает процессы торможения в мозге.

Смотрите: в нервной системе, если смотреть глобально, происходят два ключевых процесса: возбуждение и торможение. Но, несмотря на антонимичные названия, они не противостоят, а взаимодополняют друг друга.

С помощью механизмов возбуждения передаются нервные импульсы от нейрона к нейрону. Если бы этот процесс был хаотичен, то очень скоро весь мозг пришел бы в возбужденное состояние, так как все нейроны в нем напрямую или опосредованно взаимосвязаны – и случился бы эпилептический припадок. Поэтому природа придумала механизмы торможения, которые ограничивают процессы возбуждения, помогают упорядочивать процесс передачи нервного импульса, “включают” только нужные нейроны.

И главный герой в них – та самая ГАМК. Когда ее мало, мозг, грубо говоря, возбуждается по поводу и без повода, в том числе из-под контроля выходят его отделы, которые отвечают за тревожность.

– А почему не хватает этой кислоты? Может, нужно что-нибудь съесть?

– Продукты с добавлением ГАМК (или габа-продукты, по английской версии названия гамма-аминомасляной кислоты – GABA) очень популярны в мире. Только вот ГАМК, принятая с пищей, в мозг не проходит. И люди придумали противотревожные препараты, действие которых аналогично ГАМК. Они оказывают очень сильное влияние на мозг и могут нанести психике серьезный урон, например, нарушить механизмы естественного засыпания или сформировать устойчивую зависимость – и это практически необратимые процессы.

Именно поэтому все транквилизаторы продаются строго по рецепту – принимать их самостоятельно нельзя! Загадочным исключением в нашей стране является корвалол. В его состав входит фенобарбитал, мощный транквилизатор, но в России этот препарат находится в свободной продаже, в то время как во всем мире он считается рецептурным веществом. Если с пузырьком корвалола без рецепта, вас поймают, например, в Таиланде, можно даже в тюрьму угодить.

Цена вопроса

– Почему одни люди более тревожны, чем другие?

– Баланс возбуждения и торможения нервных импульсов может быть нарушен по разным причинам. Например, человек таким родился. А может и сам человек расшатать свою психику настолько, что тревога станет его постоянным спутником по жизни.

И сделать это очень легко. Достаточно активно поддерживать процессы возбуждения, что, собственно, и делают ежедневно большинство людей: не соблюдают режим труда и отдыха, сна и бодрствования, смотрят перед сном телевизор, засыпают с гаджетами в обнимку и так далее.

Классический пример – трудоголики, для которых наличие собственных биоритмов не более чем пустой звук. Их мозг хочет отдыхать, а они заставляют его работать, стимулируя кофе, сигаретами, ярким светом, музыкой и другими вещами. Точно так же разбалансируют систему частые перелеты, работа по сменам, постоянное прокручивание в голове тревожных образов и мыслей. Мозг не видит разницы между реальной и воображаемой опасностью – и в том, и в другом случае он активирует психику и организм для защиты.

– Получается, что снизить уровень тревожности можно, изменив образ жизни?

– Теоретически – да. Но давайте честно: никто же не будет делать этого на самом деле? Я на приеме часто задаю вопрос пациентам: зачем вам тревога, почему вы не готовы с ней расстаться, зачем вы сами запугиваете себя тем, что “а вдруг не выплачу ипотеку и моя семья от этого пойдет по миру”? Ответ всегда примерно одинаков: если я не буду этого делать, у меня не будет смысла вообще ходить работу.

То есть тревога для современного человека становится средством мотивации – мощным, но одновременно и очень нездоровым. Ведь такая ситуация говорит о том, что истинного смысла в деятельности, которой он занимается, человек не видит, но и отказаться от нее не может.

И вот идет такой индивид по жизни, как ослик, постегивая себя хлыстиком самозапугивания, и старается не копать ситуацию глубоко. Ему заранее страшно, ведь в душе он знает, что если остановится и снимет маску вечно занятого, активного и востребованного, то поймет, что его настоящая жизнь зашла в смысловой тупик.

Такая картина мира очень характерна для урбанистической цивилизации. Тревожных людей в слабо развитых странах или глухих провинциальных деревушках крайне мало – там больше душевности, крепче спится, спокойнее гуляется на природе.

Но с другой стороны, расцвет тревожных заболеваний – это цена, которую человечество платит за образ жизни, культивируемый современной цивилизацией. Точно так же парниковый эффект является платой за комфортную высокотехнологичную жизнь.

Действует, но не долго

– Почему не все люди готовы отказаться от такой жизни в пользу душевного благополучия?

– Потому что для них такая жизнь и есть благополучие. Они годами стремились к своим достижениям – должность, работа в престижной компании, определенный уровень дохода, никто и ничто не может заставить их отказаться от этого в одночасье.

Тревога стала частью их личности, только с ней они чувствуют себя живыми. Кстати, многие прекрасно осознают опасность ситуации, в которой оказались, и пытаются взять тревожность под контроль с помощью более мягких и экологичных способов, нежели тех, что предлагает фармацевтика.

– Каких, например?

– Йога, медитации, дыхательные практики. Все это реально помогает восстанавливать баланс психики. Именно поэтому подобные инструменты так хорошо продаются в современном обществе.

Минус таких методов в том, что они не имеют накопительного эффекта: нельзя пройти месячный курс йоги и потом рассчитывать на год психологического комфорта. Стоит вернуться к прежнему образу жизни, и тревога появится вновь.

– Как человеку понять, что у него высокий уровень тревожности?

– Это состояние трудно с чем-то спутать – вам все время плохо, не по себе, вы не находите места, беспокоитесь. Одновременно с этим окружающие как будто начинают избегать общения с вами, потому что тревожный человек стремится все контролировать, ему не нравится, когда что-то делается или происходит не по его плану – а отсюда, логичным образом, возрастает частота конфликтов в вашей жизни. Если вы постоянно живете в таком эмоциональном фоне, вам точно стоит активно позаботиться о своем психическом здоровье.

город Горняк



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