10.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Жительница Барнаула взяла в заложники бригаду скорой помощи
Новости Горняк
Природа Локтевского района
Шок! В Новосибирской области задержаны с поличным браконьеры. Уголовка обеспечена (видео)
Спорт
Обвиняемый в покушении на Прилепина не стал возражать против содержания в СИЗО
Образование
В США призвали Иран не вмешиваться в конфликт в Израиле
Образование
Сергачев о том, что Задоров участвовал в ЛГБТ-акции: я не рад, что он это сделал
СВО
В США призвали Иран не вмешиваться в конфликт в Израиле

Коллекция категорий

Бизнес171 Новости
Здоровье400 Новости
Новости Алтай1603 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование207 Новости
Общество421 Новости
Объявления80 Новости
Политика356 Новости
Спорт249 Новости
Платим за интересные новости!

Осталось три дня. Успевайте номинировать компании на премию “Народный знак качества”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заявить любимую компанию можно до 12 октября включительно

Церемония вручения премии “Народный знак качества” / Фото: amic.ru

С удовольствием пользуетесь услугами салона красоты, торгового центра, автосервиса? Благодарны педагогам образовательного центра, врачам клиники? Выразить свои симпатии, как и признательность коллективу, можно в проекте “Народный знак качества – 2023”. Внимание, до конца первого этапа остается три дня!

До 12 октября 2023 года включительно расскажите о любимых компаниях на сайте народныйзнаккачества.рф – понадобится написать город и название. В каждой категории вы можете указать лишь одну компанию – самую достойную. Выбирайте тех, кому доверяете, в 15 номинациях:

  • “Автодилер”

  • “Автосалон”;

  • “Автосервис”;

  • “Застройщик”;

  • “Медцентр”;

  • “Образовательный центр”;

  • “Производитель продуктов питания”;

  • “Производитель промышленных товаров”;

  • “Ресторан и кафе”;

  • “Фастфуд и доставка”;

  • “Сервис и услуги”;

  • “Спортивный клуб”;

  • “Стройка и ремонт”;

  • “Торговая сеть”;

  • ТРЦ.

Уже 13 октября 2023 года организаторы премии – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – возьмут небольшую паузу: из множества заявок в каждой из номинаций мы отберем 10 компаний, упоминавшихся чаще других. И 18 октября 2023 года опубликуем шорт-листы – попавшие туда компании будут биться уже за победу. Желаем удачи сильнейшим!

Участвуйте и давайте вместе выберем тех, кто достоин народного признания.

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта. Альфа Банк – масштабная финансовая группа, запустившая офисы будущего с открытым пространством, современными технологиями, комфортом для людей и совершенно новым процессом обслуживания. Предлагает полную линейку финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов и входит в тройку лидеров по работе с частными лицами. Застройщик “АлтЭкорАрт” – официальный партнер проекта. “АлтЭкоАрт” – малоэтажное строительство по нормам и правилам, реализация проектов любой сложности и гарантии до пяти лет. *Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости