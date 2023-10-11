Отец, забравший детей в Барнаул у матери-инвалида, ответил на ее обвинения

Мужчина отметил, что не хочет делать шоу из своей личной жизни

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Отец двоих детей, который якобы без спроса матери-инвалида увез сыновей из Москвы в Барнаул, отказался комментировать ситуацию amic.ru. Мужчина назвал слова Юлии Сталевой “неправдой”, но объяснять, где именно она солгала, не стал. Также он заявил, что не будет давать комментарий, потому что ему это “не нужно” и “не интересно”.

“Никакого резонанса нет. Есть гражданско-правовой спор между мной и матерью моих детей. Она никогда не была моей женой. Даже фактически [мы не жили вместе], что в народе называют гражданский брак. Правда лишь в том, что это мои дети, и я буду за них бороться столько, сколько потребуется. И, поверьте, мне глубоко безразлично мнение любителей мыльных опер, которые прочитали ваш пост и кинулись осуждать меня. Странно, что мать детей решила обратиться к вам, потому что мы для нее варвары с периферии”, – сказал он.

Мужчина заявил, что не собирается делать шоу из своей личной жизни, но при этом выразил намерение обратиться на Первый канал.

“Я привык все решать юридически – руки у меня длинные, я доберусь до всех и потом расскажу, какая была реальная история. Если мне надо, я выйду на Первый канал и всех, кто про меня пишет, я освещу”, – отметил он.

Напомним, москвичка Юлия Сталева обвинила отца своих сыновей Артура Шрейдера в том, что он без разрешения еще в марте 2023 года увез мальчиков в Барнаул. В тот момент женщина проходила реабилитацию после тяжелой травмы и выехать за сыновьями в столицу края не могла.

Также женщина рассказала, что Артур изначально был против рождения детей и якобы почти не помогал их растить.

29 сентября Юлия смогла приехать в Барнаул, а 2 октября попыталась забрать мальчиков из детского сада, однако родители Артура отобрали детей и увезли. Теперь вопрос о том, с кем должны быть дети, решит Пресненский районный суд города Москвы. Ближайшее заседание запланировано на 13 ноября.

Горняк22



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