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Открытую лекцию о творчестве Льва Толстого проведут в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин

Фото: pxhere.com

В барнаульской библиотеке имени Шишкова на Молодежной, 25, пройдет лекция о творчестве Льва Толстого. 

“Жизнь Льва Толстого весьма мифологизирована, легендарный образ Льва Николаевича практически полностью заслонил реальный. Как у современников, так и у последующих поколений он вызывал крайне противоречивые эмоции”, – отметили организаторы мероприятия.

Лекция начнется 25 октября в 12 часов дня. 

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин.

новости горняк

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