Открытую лекцию о творчестве Льва Толстого проведут в Барнауле

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин

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В барнаульской библиотеке имени Шишкова на Молодежной, 25, пройдет лекция о творчестве Льва Толстого.

“Жизнь Льва Толстого весьма мифологизирована, легендарный образ Льва Николаевича практически полностью заслонил реальный. Как у современников, так и у последующих поколений он вызывал крайне противоречивые эмоции”, – отметили организаторы мероприятия.

Лекция начнется 25 октября в 12 часов дня.

Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин.

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