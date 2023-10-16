Открытую лекцию о творчестве Льва Толстого проведут в Барнауле
Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин
Фото: pxhere.com
В барнаульской библиотеке имени Шишкова на Молодежной, 25, пройдет лекция о творчестве Льва Толстого.
“Жизнь Льва Толстого весьма мифологизирована, легендарный образ Льва Николаевича практически полностью заслонил реальный. Как у современников, так и у последующих поколений он вызывал крайне противоречивые эмоции”, – отметили организаторы мероприятия.
Лекция начнется 25 октября в 12 часов дня.
Лектором выступит доктор филологических наук, профессор кафедры литературы АлтГПУ Александр Куляпин.
новости горняк
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