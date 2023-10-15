15.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Что ждет мировую экономику
Бизнес
Почему поднялись цены на бензин
Бизнес
В Алтайском крае отметят День работников пищевой промышленности
Новости Алтай
Сокрушительная сила в центре Европы: Экс-полковник армии США описал неожиданный финал СВО
Новости Алтай
Пришлось извиняться: Конгрессмен поздравил американских моряков открыткой с русским кораблём.
Новости Алтай
Журналистка CNN публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев»

Коллекция категорий

Бизнес186 Новости
Здоровье434 Новости
Новости Алтай1877 Новости
Новости Горняк232 Новости
Образование224 Новости
Общество449 Новости
Объявления80 Новости
Политика387 Новости
Спорт259 Новости
Платим за интересные новости!

Отчим подростка из Рубцовска пытается оправдаться после смертельного ДТП

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сначала мужчина утверждал, что сам дал ключи пасынку, но потом заговорил по-другому

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Отчим 14-летнего подростка из Рубцовска пытается оправдаться после смертельного ДТП. Вечером 12 октября мальчик сбил переходившую дорогу 58-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Как пишет Mash Siberia со ссылкой на очевидцев, изначально примчавшийся на место происшествия мужчина утверждал, что якобы сам дал ключи пасынку, чтобы он съездил до магазина, но тот поторопился. Однако позже горожанин сказал, что ребенок ключи украл.

“Соседка и сын пострадавшей боятся, что он пытается снять с себя ответственность и свалить на пасынка”, – отмечает издание.

Напомним, инцидент случился на пересечении переулка Станционного и улицы Герцена. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку профилактики безнадзорности и правонарушений.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости