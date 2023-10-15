Отчим подростка из Рубцовска пытается оправдаться после смертельного ДТП

Сначала мужчина утверждал, что сам дал ключи пасынку, но потом заговорил по-другому

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Отчим 14-летнего подростка из Рубцовска пытается оправдаться после смертельного ДТП. Вечером 12 октября мальчик сбил переходившую дорогу 58-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Как пишет Mash Siberia со ссылкой на очевидцев, изначально примчавшийся на место происшествия мужчина утверждал, что якобы сам дал ключи пасынку, чтобы он съездил до магазина, но тот поторопился. Однако позже горожанин сказал, что ребенок ключи украл.

“Соседка и сын пострадавшей боятся, что он пытается снять с себя ответственность и свалить на пасынка”, – отмечает издание.

Напомним, инцидент случился на пересечении переулка Станционного и улицы Герцена. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку профилактики безнадзорности и правонарушений.

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