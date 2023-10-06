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От 8 500 до 33 000 рублей уже точно зачислят россиянам ровно 6 октября. Списки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиян обрадовали скорым зачислением на карты крупных выплат. Деньги начнут поступать с самого утра 6 октября. Однако суммы зачисления будут зависеть от нескольких факторов и составят от 8 500 до 33 000 рублей. Пишет UssurMedia.

Речь идет о приближении единого дня выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Такую выплату получают родители в декретном отпуске каждый месяц 8 числа. Однако в октябре этот день выпадает на воскресенье, поэтому деньги поступят в ближайший рабочий день накануне – пятницу, 6 октября.

Тем, кто ранее уже оформил документы на получение денег, очередная сумма придет в ближайшее время Это будет выплата за предыдущий месяц – сентябрь. Остальные получат первое пособие через 10 дней после подачи заявления, сообщает сайт Соцфонда.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, но не ниже минимального 8 591,47 рубля. 

Фото: pronedra.ru

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