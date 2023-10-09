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Официальная война: Израиль ввел пункт «40 алеф» и намерен положить конец сектору Газа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил войну ХАМАС, введя так называемый пункт «40 алеф» (40א). Таким образом армия страны получила свободу действий, передает EADaily.

Последний раз пункт вводился в действие в 1973 году, когда произошла война Судного дня. 50 лет спустя конфликт между израильтянами и палестинцами снова раскалился до предела.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил, что Израиль намерен покончить с анклавом Газа, взять под контроль территорию и уничтожить «всех террористов».

Фото: artfile.ru

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