04.10.2023

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Палата представителей США отправила своего спикера Маккарти в отставку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

За отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Это первое отстранение спикера нижней палаты конгресса в истории Соединенных Штатов

Фото: unsplash.com

Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Как сообщает РИА Новости, за отстранение проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.

Инициативу отправить Маккарти в отставку выдвинул республиканец Мэтт Гетц. Он оказался недоволен тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и согласовал принятие 45-дневного бюджета во избежание приостановки работы федерального правительства США. Также он счел, что он якобы согласовал с президентом США Джо Байденом “секретную сделку” о дальнейшем финансировании Киева.

Это первый случай в истории США, когда спикера нижней палаты отстранили. Аналогичная попытка была предпринята в конгрессе в 1910 году, однако она не увенчалась успехом. Теперь должность временно займет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

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