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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

редактор ГОРНЯК2201 минуты

За отстранение Зурабишвили выступили 86 депутатов — не хватило 14 голосов

Фото: unsplash.com

Менее 100 депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили. Как сообщает ТАСС, импичмент не состоялся.

За отстранение Зурабишвили выступили 86 депутатов, один против. Для отстранения президента необходимо набрать как минимум две трети парламента – 100 голосов из 150.

В голосовании не участвовала парламентская оппозиция. Ранее ее представители заявляли, что хотят таким образом исключить возможность сговора кого-либо из депутатов с правящей партией “Грузинская мечта”.

Напомним, что ранее Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента. Председатель Мераба Турава отмечал, что 31 августа, 1 и 6 сентября Зурабишвили выезжала за рубеж вопреки запрету правительства. Таким образом она осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, что является нарушением Конституции.

новости Локтевский

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