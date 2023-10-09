Пенсионеров обрадовали: известна точная сумма пенсии в 2024 году – повышение всем

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На недавних слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов привел актуальные данные о планируемой индексации пенсий, пишут в официальном тг-канале Минфина России.

Увеличение среднего размера пенсии является одним из приоритетов государственной социальной политики, нацеленной на повышение благосостояния граждан старшего поколения. Пишет UssurMedia.

Планируемая индексация пенсий превысит инфляционные показатели, что позволит пенсионерам не только сохранить реальную покупательную способность, но и улучшить свое финансовое положение. Так, средний размер пенсии в следующем году составит 23 244 рубля.

По словам Силуанова, всего на индексацию пенсий в проекте бюджета заложено почти 600 млрд рублей.

Фото: 9111.ru

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Автор: vizitka01

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