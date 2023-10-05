Пенсионный возраст станет ниже: неожиданный сюрприз для пожилых россиян

|

04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские граждане получили информацию о том, что процесс снижения пенсионного возраста будет осуществляться за счет учета стажа работы. В определенных случаях каждый отработанный год сверх нормы будет играть ключевую роль, что может стать приятным сюрпризом для многих. Передает «СпортКП».

Эти изменения касаются пожилых граждан, которые накопили стаж работы в северных районах или тех, кто считается ими равными. Ранее у них уже действовали определенные льготы при выходе на пенсию, и они продолжают действовать, но с некоторыми корректировками.

В этой ситуации для россиян установлены четкие правила относительно минимального стажа. В первую очередь необходимо подтвердить накопленный страховой стаж: мужчины должны иметь 25 лет стажа, а женщины – 20 лет. Также важно подтвердить минимальное количество лет работы на северных территориях: для Крайнего Севера требуется 15 лет, а для районов, приравненных к нему – 20 лет труда.

Однако возникают ситуации, когда человек не успевает набрать необходимый стаж в полном объеме. В таких случаях можно рассчитывать на снижение пенсионного возраста до определенного уровня. Льготы будут действовать, если уровень стажа превышает 7,5 лет. В этом случае каждый отработанный год сверх этого уровня уменьшит пенсионный возраст на четыре месяца. В итоге человек сможет выйти на пенсию раньше на несколько лет, если общий трудовой стаж составит десять лет.

Фото: 9111.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК