Пешехода насмерть сбили на улице Власихинской в Барнауле

Полицейские проводят проверку

Фото: “В курсе 22”

В Барнауле на улице Власихинской насмерть сбили 50-летнего мужчину, сообщает “В курсе 22” со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось вечером 10 октября. Предварительно установили, что 57-летний водитель Toyota Vista наехал на пешехода, который шел по нерегулируемому переходу.

“В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции проводится проверка”, – рассказали в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции также рассказали подробности ДТП, которое произошло днем 10 октября на улице Панфиловцев.

Горняк22



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