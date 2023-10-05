Повреждение теплосети на проспекте Ленина в Барнауле устранено

Отопление и горячее водоснабжение восстановлены для почти 10 тысяч барнаульцев

Фото: “СГК Барнаул”

Рабочие устранили повреждение теплосети, которое произошло днем на проспекте Ленина, 147 в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

“Повреждение устранено. Отопление и горячее водоснабжение восстановлены”, — заявили в администрации.Напомним, что по предварительной информации, причиной прорыва теплосети стало частичное разрушение железобетонного перекрытия. Специалистам пришлось их демонтировать, провести дефектовку и заменить поврежденные трубы.

Как сообщали в барнаульском филиале СГК, в течение четверга, 5 октября, рабочим потребуется уложить новые железобетонные перекрытия и восстановить благоустройство.

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