Под Оренбургом мужчина убил знакомых и забетонировал тела

Когда пришли полицейские, он покончил с собой

Фото: pxhere.com

В Оренбургской области мужчина убил двоих знакомых и забетонировал их тела в выгребной яме. Об этом сообщили в региональном СК.

Полицейские в Соль-Илецке расследовали пропажу 37-летнего мужчины и пришли к его знакомому. Тот, увидев правоохранителей, покончил с собой.

При осмотре территории в выгребной яме обнаружили два забетонированных тела: 37-летнего и 48-летнего местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

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