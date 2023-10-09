“Пока-пока, Киев”: Байден вынужден отказаться от помощи Украине из-за начала израильского конфликта

|

08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заявил, что потребуется продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу. Пишет информагентство «Новороссия».

Как сообщает The New York Times, в ответ на это Байден сказал, что поддерживает Израиль, и что страна имеет полное право обороняться. Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за безоговорочную поддержку.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспечат ЦАХАЛ всем необходимым для проведения военной операции. По его словам, этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

Ситуацию в Израиле прокомментировал также госсекретарь США Энтони Блинкен.

“Мы однозначно осуждаем ужасающие нападения террористов ХАМАС на Израиль. Мы солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем соболезнования погибшим израильтянам в результате этих атак”, – написал он в соцсети X.

Кроме того, по неподтвержденным данным, Байден одобрил выделение Израилю 8 млрд долларов на военную помощь.

На фоне происходящего украинский журналист Анатолий Шарий в своем частном телеграм-канале предрек прекращение помощи Киеву со стороны США.

“Пока-пока, Киев. Две страны Штаты не потянут”, – написал он.

Фото: smartik.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский