Покров-2023. Как выйти удачно замуж и что нельзя делать в этот день?

В народе на Покров определяют, какой будет предстоящая зима. А еще с этим праздником связано много свадебных поверий

Зима / Фото: pexels.com

Православные христиане в России 14 октября отмечают один из самых значимых праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Так как праздник не переходящий, каждый год его празднуют в один и тот же день. Даже те, кто далеки от церкви, знают хотя бы парочку примет и поверий, связанных с Покровом. Историю этого праздника, основные приметы и запреты в рубрике “Вопрос-ответ” собрал amic.ru.

1 С какими событиями связан праздник Покров Пресвятой Богородицы?

Полное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. А связан он с событиями, которые произошли в 910 году в Константинополе. Город тогда осаждали варвары. По одной из версий, врагами были арабы, по другой – славяне.

Жители византийской столицы молились о своём спасении во Влахернском храме, гласит предание. Глубокой ночью в будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому, явилось видение: на небе он увидел парящую в воздухе Богородицу в окружении ангелов. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица сняла с главы блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало и распростёрла его над всем стоящим народом.

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Считается, что на Руси праздник в честь этого чуда установил в XII веке святой князь Андрей Боголюбский, после того как прочёл житие Андрея Юродивого. Он же построил в честь Покрова Божией Матери одну из самых древних и красивых церквей Покрова на Нерли.

2 Как празднуют Покров верующие?

Отмечать праздник православные начинают вечером 13 октября – в храмах проходит всенощное бдение. А утром 14 октября начинается праздничная литургия. Верующие просят у Богородицы защиты, благополучия и помощи.

На Покров нет поста, поэтому после службы можно собраться за праздничным столом. Если день выпадает на постные дни – среду или пятницу – разрешено употреблять в пищу рыбу. На Руси этот праздник широко отмечали, а после Покрова обычно начиналась пора свадеб.

3 Почему после Покрова начинали играть свадьбы?

Само название праздника Покров ассоциируется с платком или фатой невесты. В народе говорили: “Придёт Покров, девке голову покроет”. И незамужние девушки верили, что в этот день Богородица помогает найти достойную пару. Но нужно было выполнить одно условие: ходить в платке. Чтобы выйти замуж пораньше, девушки с утра спешили в церковь, чтобы первой поставить свечу. “Покрой землю снежком, а меня женишком”, – приговаривали они, чтобы Богородица помогла удачно выйти замуж.

С Покрова на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Чтобы у молодых был достаток, спать их укладывали на нечётном количестве ржаных снопов.

Считалось, если 14 октября будет ветрено, спрос на невест жди большой, выпадет снег – будет много свадеб.

4 Какие приметы связаны с Покровом Пресвятой Богородицы?

На Руси говорили: “На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима”. По погоде определяли, какой будет зима. Если выпал снег – она будет ранняя и снежная, если его нет – то не жди ещё месяц.

Если до 14 октября берёзы не успели сбросить листья, то зимой будут трещать крепкие морозы, а если наоборот, то будет тепло. Если гром и сильный дождь, то снега в этом году будет мало.

Ещё в этот день наблюдали за направлением ветра. Если дул северный – быть холодной зиме, а южный – теплой.

Наши предки верили, если на Покров истопить печь яблоневыми ветками со словами “Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров”, всю зиму в доме будет тепло. Затем крестьяне подкармливали домового. Старшая в доме женщина пекла меленькие блины, самый первый делили на четыре части и раскладывали по углам, чтобы задобрить домового.

“Закармливали” на Покров и домашних животных последним снопом, сжатым с овсяного поля. Дух хлева просили позаботиться о скотине, чтобы пережить зиму. Для праздничного угощения варили мёд и брагу.

5 Что нельзя делать на Покров?

Прямых запретов на домашнюю работу в этот день нет. Но раньше считалось, что на Покров нельзя стирать и мыть полы. Вместо этого верующие шли в церковь на службу. На Покров Пресвятой Богородицы нужно избегать ссор, брани.

Считается, что в этот день не стоит занимать деньги, иначе якобы можно остаться ни с чем. Также в этот день нельзя отказывать сватам. Считается, что в этом случае можно остаться одиноким на всю жизнь.

Горняк22



Источник