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Полет за урожаем. Крестьяне на Алтае используют возможности дронов для работы в полях

редактор ГОРНЯК2201 минуты

У дронов есть особые преимущества, которые сумели оценить фермеры Алтайского края

Изображение от standret на Freepik

Аграрный бизнес Алтайского края активно внедряет в свою работу беспилотные летательные аппараты. При этом, отмечают эксперты радио Business FM Барнаул, спрос на дроны в сельском хозяйстве растет. Все больше фермерских хозяйств положительно оценивают введение такой практики.

Для чего крестьянам дроны

Барнаульский предприниматель Иван Рейзбих поделился: сам он пилот, зарегистрировал авиакомпанию. А выставка “День сибирского поля” вдохновила на создание агрогруппы “Стрижи”. В арсенале техники для лесоавиационных и лесохимических работ – самолет и два дрона. Беспилотники могут поднимать вес до 30 килограммов, используются для опыления сельхозкультур при борьбе с вредителями, при внесении удобрений, для десикации подсолнечника, и это лишь часть их возможностей. По словам Ивана Рейзбиха, такую работу можно делать и другими видами техники. Но у дронов есть особые преимущества:

“Если проводить это наземной техникой, фермер теряет порядка 6-8% за счет того, что колеса мнут урожай. Если проводить эту работу самолетом, то получается много огрехов и недоработок: поля небольшие, есть лесополосы, часть состава попадает на деревья, они гибнут, хозяйства за это наказывают. Дроны – более точечные и экономичные, льют состав именно в том количестве, который должен идти на гектар. У них, конечно, производительность меньше, чем у наземной техники и у самолета, но зато качество выполняемых работ в разы лучше”.

Цена вопроса

Стоимость обработки дроном – около тысячи двухсот рублей за гектар. Крупные аграрии охотно пользуются преимуществами летающих помощников. А вот в небольших хозяйствах, по мнению Ивана Рейзбиха, порой предпочитают не тратиться и работать “по старинке”. Между тем потери урожая из-за обычной обработки, как оценивает бизнесмен, обходятся фермерам гораздо дороже.

“Основная проблема заключается в том, что менталитет мешает фермеру понять эту арифметику. У него же уже куплена наземная техника. Мол, трактор же я купил, что он будет стоять? Но при этом он недозарабатывает”, – отмечает Рейзбих.

Такого же мнения придерживается и Владимир Чернышков, руководитель Летной школы Алтайского государственного аграрного университета:

“Например, прошли дожди. Растения подсохли, а почва еще сырая, а нам срочно надо провести обработку. На колесной технике мы не поедем, а вот с помощью дрона полетим обрабатывать спокойно. При эксплуатации самоходных или прицепных опрыскивателей затраты складываются в обслуживание, заправку дизельным топливом, маслом, замену фильтров, покупку дорогостоящих запчастей. У дрона в этом плане все проще. При правильной эксплуатации приходится менять только в основном пропеллеры.

Так что умная технология набирает популярность в аграрной отрасли.

Кто управляет дронами?

Без руки человека не справится даже самый продвинутый аппарат. Пилоты компании “Стрижи” обучались в Саратове. А сейчас в Алтайский край приезжают учиться из других городов.

“Рынок дронов расширяется, соответственно, нужны и кадры. В нашей летной школе уже обучились более 200 слушателей. С других городов приезжали. Так, в сентябре мы отучили с Воронежа, в октябрьскую группу сейчас попросились пять человек с Нижнего Новгорода, двое – с Москвы, один – из Красноярска”, – рассказывает Иван Рейзбих.

Учат в Летной школе не только обращению с техникой, но и нюансам закона. Например, у дрона должен быть госномер, как у автомобиля. Иначе запускать его запрещено. Есть зоны, где можно летать без разрешения – на высоте до 150 метров, днем и в прямой видимости. А вот для остальных нужно получить разрешение на полет в Росавиации.

К тому же Алтайский край в конце сентября стал одним из 12 регионов, которые участвуют в трехлетнем эксперименте по внедрению беспилотной сельхозавиации. В правительстве рассчитывают, что особый правовой режим позволит аграриям оценить пользу дронов, доработать законодательство в сфере работы беспилотников. И тогда летающие помощники будут еще шире внедряться в аграрную отрасль.

горняк

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