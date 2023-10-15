Получат ли россияне выплаты перед Новым годом-2024?
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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По состоянию на 12 октября 2023 года, правительство России ещё не приняло решение о выплатах перед Новым годом-2024. Однако, как ожидается, они могут быть выплачены в декабре 2023 года. Пишет 24TNews.
Кому могут быть сделаны выплаты?
Выплаты могут быть произведены пенсионерам, инвалидам, вдовам и родственникам погибших, малообеспеченным семьям. Список может быть расширен.
В каком размере?
Размер выплат может составить сумму до 10 000 рублей.
Когда будут выплачены?
Выплаты, как ожидается, могут быть выплачены в декабре 2023 года. Точная дата выплаты пока не известна.
Законопроект о «тринадцатой пенсии»
Такой закон ранее был внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР еще в декабре 2021 года. В то время это назвали «веерным пособием». Сумму в 5 000 рублей предлагалось выплатить семьям, которые не получили единое пособие к Новому году.
Единого мнения пока нет
В целом, в вопросе о дополнительных выплатах к Новому году единого мнения пока нет. Если оно будет произведено, то, вероятно, объявлено об этом будет за 2-3 недели до конца года. Власти признают, что бюджет сейчас предусматривает существенное увеличение расходов на СВО, что может повлиять на отказ от «новогодних» выплат к новому 2024 году.
Фото: 1obl.ru
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