Полы мойте только с этим — тараканы будут лишь у соседей, которые их развели

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Тараканы в доме — настоящая напасть. Они снуют по всем комнатам, а еще могут принести на лапках заразу. Чтобы они забыли дорогу в квартиру, достаточно несколько раз помыть полы с добавлением в воду одного народного средства.

Раствор готовится очень быстро и просто. В небольшом количестве воды, которой хватит, чтобы помыть полы во всей квартире, нужно развести несколько капель нашатырного спирта.

Он не только отпугивает вредителей, но и является антисептиком, поэтому поможет обеззаразить поверхности.

Помойте приготовленным раствором полы, пройдитесь чистой тряпочкой и по полкам, где заметили тараканов. Они не переносят запах нашатыря, поэтому будут сторониться квартиры, где проводят такую влажную уборку, пишет Теперь Внимание со ссылкой на novochag.

Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автор: glavred

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