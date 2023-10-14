Порноактриса в Москве вызвала полицию, потому что ей не заплатили
Съемки проводились прямо там, куда приехали сотрудники
Фото: pxhere.com
Порноактриса обратилась в полицию, потому что ей не выплатили гонорар. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.
25-летняя девушка снималась в фильмах для взрослых, но после съемок не получила обещанный гонорар. Она вызвала полицию прямо на съемочную площадку.
Правоохранители забрали из квартиры аппаратуру, а также задержали двоих участников съемочного процесса.
Полиция начала проверку. Девушке, помимо невыплаченных денег, теперь грозит еще и наказание за распространение порно.
горняк
Источник