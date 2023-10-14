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Порноактриса в Москве вызвала полицию, потому что ей не заплатили

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Съемки проводились прямо там, куда приехали сотрудники

Фото: pxhere.com

Порноактриса обратилась в полицию, потому что ей не выплатили гонорар. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

25-летняя девушка снималась в фильмах для взрослых, но после съемок не получила обещанный гонорар. Она вызвала полицию прямо на съемочную площадку.

Правоохранители забрали из квартиры аппаратуру, а также задержали двоих участников съемочного процесса.

Полиция начала проверку. Девушке, помимо невыплаченных денег, теперь грозит еще и наказание за распространение порно.

горняк

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