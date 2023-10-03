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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Порядка 20 млн жителей России ушли в себя в условиях конфликта с Украиной. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Пишет Царьград.

Как отметил глава ВЦИОМ в беседе с РБК, “столичная Россия” уходит в себя на фоне российско-украинского конфликта. А также, по мнению социологов, создаёт впечатление того, что ничего не изменилось.

В указанную категорию, по мнению Фёдорова, входят так называемые бенефициары прежней сытой жизни, часть из которых уехали.

“Основная часть – это, если так можно выразиться, мелкие буржуа, столичный средний класс – московский, петербургский, екатеринбургский”, – уточнил он, добавив, что они как раз пытаются делать вид, что ничего не изменилось.

ФОТО: © TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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