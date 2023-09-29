Посоветовал душить и сжигать: Арестович* попал в скандал из-за жестких высказываний о женщинах

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Авторы украинского YouTube-канала “Пылает” после посещения так называемых психологических семинаров Алексея Арестовича* на днях опубликовали видео, где доказали, что он пропагандирует сексизм, насилие в отношении женщин и мизогинию. Пишет Украина.ру.

Бывший советник Офиса президента Украины утверждал, что если женщина имеет свою позицию и противоречит мужчине, то в ней “живет ведьма”, она “служит сатане и кастрирует мужчину”. Поэтому женщину надо “сжигать, чтобы сохранить в ней Богородицу”, рассказали очевидцы. “Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Подавить! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется [близости], а когда надоест, привыкли или наелись, дальше хочется подавить [полностью], чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этой нытью, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать”, – сказал Арестович на семинаре.

Во время семинаров он транслирует идею, что насилие, в том числе сексуальное, – это нечто приемлемое.

Автор канала отметила, что семинар посещают женщины. И во время выступления Арестовича одна из них призналась, что я чувствует “стыд и отвращение” потому, что является женщиной. В мае экс-советник Офиса президента анонсировал проведение семинара для женщин и о женщинах “Ищите женщину”. В анонсе отмечалось, что на семинаре можно будет получить систему взглядов на женственность, опираясь на которую можно принципиально перестроить отношения с собой, другими женщинами и мужчинами. Арестович не раз позволял себе высказывать сексистские комментарии. В частности, в диалоге с нардепом Ириной Геращенко он указывал, что в контексте дискуссии с властями “Европейская Солидарность” “опустилась до уровня женского общежития ПТУ”. В эфире “Голованов шоу” Арестович “хвастался”, что он “известный сексист”. * Признан в России террористом и экстремистом. Фото: fb.ru Автор: glavred

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