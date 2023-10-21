Посол Израиля в РФ заявил о принятии решения о начале наземной операции в Газе

По его словам, решение связано с выполнением поставленных задач: разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников

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Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Как сообщает ТАСС, об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

По его словам, решение связано с выполнением поставленных задач: разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.

“И поэтому без использования, в том числе, наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято”, – заявил Бен Цви. Посол не стал уточнять возможные сроки начала операции, однако напомнил, что Израиль потерял более 1,4 тысячи человек убитыми.

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