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Потепление после ночных заморозков. О погоде в Алтайском крае 20 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

День пройдет преимущественно без осадков

Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра – потепление придет после ночных заморозков до -1 градуса.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

От +10 до +12 градусов в Барнауле. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

новости Локтевский

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