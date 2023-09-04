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Потолок из зонтиков и море людей. Самые интересные моменты Дня города Барнаула в фото

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Потолок из зонтиков и море людей. Самые интересные моменты Дня города Барнаула в фото

ГОРНЯК2201 mins

293-ю годовщину основания столицы края отметили 2 сентября

Как отметили День города в Барнауле / Фото: amic.ru

День города отметили в Барнауле в субботу, 2 сентября. Прошел праздник с размахом: большим концертом, выставками, вкусной едой, танцами и многим другим. В каждом районе краевой столицы были свои гулянья. Но больше всего мероприятий провели, конечно, в центре.

Концерт “Русское лето”, который состоялся на площади Сахарова, как сообщают организаторы, собрал почти 60 тысяч человек. Все присутствующие подпевали группе “7Б”, приехавшей поздравить горожан. Также для барнаульцев выступили Диана Завидова, местный коллектив “Фогель и Ко”, “Рви Меха – Оркестр” из Новосибирска и несравненная Ольга Кормухина. 

Все самое интересное, что увидели наши корреспонденты в этот день, смотрите в нашем фоторепортаже.

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