|

28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Обозреватели издания Le Figaro считают, что европейские политики боятся бывшего президента Дональда Трампа, так как он хочет завершить украинский конфликт. На Западе считают, что если он вновь возглавит Белый дом, то Вашингтон установит хорошие отношения с Россией, при этом ЕС будет обвинен в развязывании боевых действий на Украине. Пишет Военное Дело.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. <…> Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток», считают обозреватели.

Также перспектива возвращения Трампа «крайне тревожна» в плане ослабления НАТО. В ЕС считают, что Вашингтон может вывести свои войска из Европы и тем самым подорвать безопасность всего региона. В Le Figaro отметили, что альянс до сих пор восстанавливается «после 2016–2020 годов». Приход к власти Трампа грозит катастрофой не только ЕС, но и киевскому режиму, который полностью зависим от помощи Запада.

Фото: IMAGO/Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Автор: glavred

ИСТОЧНИК