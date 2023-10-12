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Почему журналистка Пономаренко попала в ШИЗО и что об этом говорят в алтайском УФСИН?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Активистка жалуется на жизнь в ИК № 6. Ее якобы плохо кормят и выдали одежду не по размеру

Фото: amic.ru

Журналистку RusNews и активистку из Барнаула Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о проведении СВО на Украине, поместили в ШИЗО (штрафной изолятор, – прим. ред.) в колонии № 6 Алтайского края в Шипуново из-за того, что она пожаловалась на плохое содержание и отсутствие медицинской помощи. Соответствующая информация появилась на сайте change.org, где ее авторы призывают прокуратуру Алтайского края вмешаться в ситуацию и начать расследование в отношении администрации ИК-6. В пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю подтвердили amic.ru информацию о помещении Марии Пономаренко в ШИЗО. Однако сделали это по другим причинам. Каким именно сейчас объясним.

Почему Марию Пономаренко поместили в ШИЗО? Версия авторов петиции

Как сообщает редакция RusNews в петиции, первые 15 суток были назначены журналистке за то, что она упала в обморок и после этого лежала на кровати. По внутренним правилам колонии делать днем это строго запрещено. Еще 10 суток были назначены ей за невозможность встать с кровати по требованию сотрудницы ИК-6.

Из текста на сайте change.org также утверждается, что после переезда Пономаренко в алтайскую колонию ее эмоциональное и физиологическое состояние резко ухудшилось. Якобы в камере, где содержится журналистка, очень холодно, а зимнюю форму одежды администрация колонии выдала ей лишь после того, как у нее обострился цистит: через месяц после ее прибытия в исправительное учреждение. При этом сотрудники ИК-6, утверждают авторы петиции, выдали Марии Пономаренко обувь на два размера меньше, чем нужно. Использование ее приносит журналистке сильную боль.

“Сотрудники колонии также нарушают права Марии Пономаренко и других осужденных, повышая на них голос и выражаясь в их адрес нецензурной бранью”, – говорится в тексте на сайте change.org.

В итоге знакомые и близкие Марии Пономаренко требуют улучшить условия содержания осужденной и разобраться в ситуации прокуратуру. По состоянию на утро 12 октября под петицией подписались около пяти тысяч человек.

Что говорят в УФСИН по Алтайскому краю?

В ведомстве amic.ru подтвердили помещение заключенной в штрафной изолятор на 25 суток. Однако с другой формулировкой. Мария Пономаренко оскорбительно обращалась к представителю администрации учреждения, употребляла нецензурные слова и испортила государственное имущество. По информации amic.ru, заключенная специально сломала лавочку в колонии.

Что касается других претензий со стороны Пономаренко, то в пресс-службе ведомства сообщили, что осужденная получает всю необходимую медицинскую помощь, а ее здоровье оценивается как удовлетворительное. Также активистка и журналистка обеспечена теплой одеждой и трехразовым питанием.

“С осужденной Марией Пономаренко сотрудники учреждения ведут себя корректно. Проводят с ней исключительно воспитательные беседы, согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений. Конфликтов с другими осужденными у нее нет”, – пояснили amic.ru в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

Кто такая Мария Пономаренко и за что ее осудили?

Активистка много лет устраивала различные одиночные пикеты в Барнауле. В 2020 году она выступала против ношения масок, а позже – и вакцинации. Со своими сторонниками Мария Пономаренко даже парализовала работу барнаульского трамвая. Также женщина активно вела соцсети, сотрудничала с некоторыми изданиями и называла себя журналисткой.

27 апреля 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал Марию Пономаренко по уголовному делу о фейках о СВО (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Пономаренко в своем телеграм-канале разместила информацию, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в городе Мариуполе. Однако позже в Министерстве обороны РФ эту информацию опровергли.

Суд над Марией Пономаренко проходил в Санкт-Петербурге. Прокуратура требовала посадить активистку на девять лет, но судья дал шесть. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

Свое наказание женщина отбывает в исправительной колонии № 6 в Шипуново.

новости Алтайский

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