Почему мужчинам нужен тест на беременность: спасет от смерти

|

03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Не стоит смеяться и крутить пальцем у виска, если мужчине предложат сделать тест на беременность. Цель не определить, если внутри ребенок, а совсем другая. О ней рассказала Елена Малышева в очередном выпуске передачи «Жить здорово!».

Дело в том, что положительный тест может указывать на рак яичек. Дело в том, что у беременных женщин и мужчин с опухолью повышен один и тот же гормон β-ХПЧ. Тест может вовремя это показать. Так что с двумя полосками срочно к урологу. Нужно сдать кровь, сделать УЗИ мошонки, диагностику брюшной полости.

Раннее выявление рака яичек дает большой шанс на излечение. Порядка 90 процентов справляются с болезнью. Пишет «СпортКП».

Фото: minusremix.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК