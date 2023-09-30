Почему 7 октября может стать датой крупной атаки на Россию

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил, что массированные атаки, диверсии и теракты на российских объектах могут быть осуществлены противником в самое ближайшее время. При этом он считает, что такие атаки вполне могут готовиться к какой-нибудь знаменательной для России дате. По словам Крапивника, курирующие действия Киева американцы очень любят использовать различные знаковые даты. Пишет Военное Дело.

«Надо быть готовы к тому, что теракты будут. Американцы любят использовать для диверсий какие-то знаковые даты — государственные праздники, дни рождения», говорит Крапивник.

Он отмечает, что стратеги в Соединённых Штатах почему-то убеждены, что диверсии в знаковые даты хорошо подрывают веру граждан в свое государство.

«Просто они не знают русских, и судят по себе», продолжает экс-офицер ВС США.

Говоря о знаковых датах, эксперт не исключил, что ближайшей такой датой может стать 7 октября.

«Не исключено, что это будет приурочено ко дню рождения Владимира Владимировича Путина», заключил Санислав Крапивник.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Global Look Press

Автор: glavred

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