30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Почему 7 октября может стать датой крупной атаки на Россию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший офицер армии США Станислав Крапивник предположил, что массированные атаки, диверсии и теракты на российских объектах могут быть осуществлены противником в самое ближайшее время. При этом он считает, что такие атаки вполне могут готовиться к какой-нибудь знаменательной для России дате. По словам Крапивника, курирующие действия Киева американцы очень любят использовать различные знаковые даты. Пишет Военное Дело.

«Надо быть готовы к тому, что теракты будут. Американцы любят использовать для диверсий какие-то знаковые даты — государственные праздники, дни рождения», говорит Крапивник.

Он отмечает, что стратеги в Соединённых Штатах почему-то убеждены, что диверсии в знаковые даты хорошо подрывают веру граждан в свое государство.

«Просто они не знают русских, и судят по себе», продолжает экс-офицер ВС США.

Говоря о знаковых датах, эксперт не исключил, что ближайшей такой датой может стать 7 октября.

«Не исключено, что это будет приурочено ко дню рождения Владимира Владимировича Путина», заключил Санислав Крапивник.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Global Look Press

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости