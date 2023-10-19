Почти лето. О погоде в Алтайском крае 19 октября

Осадков не ожидается

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае температура почти приблизится к летней. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Утром туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

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