19.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Общество
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Политика
“Путин напугал”. В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
Политика
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Политика
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Мир
КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье465 Новости
Новости Алтай2128 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование240 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика452 Новости
Спорт265 Новости
Платим за интересные новости!

Почти лето. О погоде в Алтайском крае 19 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осадков не ожидается

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае температура почти приблизится к летней. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. 

В регионе столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Утром туман. 

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости