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Почти 20 домов 7 октября останутся без горячей воды в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Отключение продлится с 9.00 до 22.00

Фото: СГК

7 октября в Барнауле для жителей 18 домов отключат горячую воду. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

По отключение попадают дома, расположенные по следующим адресам: 

– Павловский тракт 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261, 257в;

– Взлетная 6, 16, 10, 12, 14;

– Попова 115, 123, 121, 107, 109, 119, 117, 113, 107а, 105а;

– Шумакова 24, 11, 16, 18, 17а, 14, 30, 15б, 22.

Воды здесь не будет с 9 до 22 часов.

Отмечается, что отключение связано с работами на пересечении Попова и Взлетной.

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