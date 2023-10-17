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Почти 500 алтайских компаний борются за премию “Народный знак качества”. Инфографика

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жители края подали свыше 8,8 тыс. заявок на номинирование лучших из лучших

Участниками проекта “Народный знак качества” – самой народной премии, которую в третий раз проводят информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул, стали 496 алтайских компаний. Их номинировали сами жители региона.

Любимые кафе и рестораны, где проходят самые важные и веселые встречи, медцентры, где самые опытные врачи, образовательные организации и автосервисы, магазины – в 15 номинациях если не все, то очень многие сферы жизни, где мы обращаемся к услугам других людей – профессионалов.

В течение месяца мы проводили первый этап, когда заявить любимую компанию в любой категории мог каждый житель Алтайского края. За это время мы получили 8810 голосов. В номинанты попали как известные компании, настоящие гиганты своей отрасли, так и предприятия, только начинающие знакомить аудиторию со своей продукцией.

Вот-вот начнется второй этап – уже в среду, 18 октября, на сайте народныйзнаккачества.рф появятся шорт-листы – в каждой из 15 номинаций в них попадут по 10 компаний, которые вы номинировали чаще всего. А дальше – голосуем за победителя!

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта. Альфа-Банк – системно значимый частный банк, входящий в топ-5 крупнейших универсальных банков страны. EXEED ЦЕНТР Альбион Моторс-Калинина – партнер проекта. Альбион Моторс-Калинина – официальный дилер EXEED в Алтайском крае.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).

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