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Появились подробности смертельного ДТП в Завьяловском районе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Автомобиль выбросило с дороги и он перевернулся, два человека погибли

Фото: “В курсе 22”

Два человека погибли в ДТП в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась утром 15 октября на 8 км трассы станция Овечкино – Завьялово.

70-летний водитель ГАЗ-3110 во время движения не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

“В результате происшествия водитель и пассажир – 64-летняя женщина – погибли на месте”, – рассказали в ведомстве.

  

горняк

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