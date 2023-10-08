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Появилось душераздирающее видео с плененной израильской поселенкой: боевики увозят в Газу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Сети появилось душераздирающее видео с жителями Израиля, которых берут в плен напавшие на страну боевики. Пишет МК.

На кадрах видно, как боевики хватают  и увозят на скутере женщину, она отчаянно кричит и рвется к своему мужу, которого также берут в плен.

Местные СМИ пишут, что пленников везут в Газу, также есть видео с убитыми, которых таскают по улицам.

Напомним, из-за вторжения ХАМАС на всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение, израильские ВС проводят контртеррористическую операцию.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

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