Появилось душераздирающее видео с плененной израильской поселенкой: боевики увозят в Газу

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07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Сети появилось душераздирающее видео с жителями Израиля, которых берут в плен напавшие на страну боевики. Пишет МК.

На кадрах видно, как боевики хватают и увозят на скутере женщину, она отчаянно кричит и рвется к своему мужу, которого также берут в плен.

Местные СМИ пишут, что пленников везут в Газу, также есть видео с убитыми, которых таскают по улицам.

Напомним, из-за вторжения ХАМАС на всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение, израильские ВС проводят контртеррористическую операцию.

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Автор: vizitka01

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