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По какому принципу Путин будет увольнять чиновников, объяснил эксперт

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин в своём недавнем послании дал чёткий сигнал о том, каких чиновников вскоре будет ждать увольнение.

Об этом в своём новом видео для YouTube рассказал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, глава государства дал понять, что все российские бюрократы, которые будут игнорировать выполнение озвученных им социально-экономических реформ и поручений, лишатся своего насиженного места.

Схема увольнения чиновников будет очень простая – если хоть один человек пожалуется в Москву на то, что ему в его городе не выдали обещанные президентом выплаты, ответственный за это бюрократ вылетает с работы.

И такая чехарда чиновников будет продолжаться до тех пор, пока во власть не придут люди, для которых выполнение прямых указаний президента станет высшим приоритетом в их работе, объяснил экономист Хазин.

Фото: ixbt.com

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