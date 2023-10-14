По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Социальном фонде России рассказали о доступной выплате для жителей России в размере 2 700 рублей. В зависимости от ряда факторов, эта сумма может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, сообщается на сайте “Соцфонда”.

Речь идет о назначении больничного пособия работающим гражданам. Оно выплачивается как при заболевании самого работника, так и при уходе за больным ребенком.



В 2023 году максимальный лимит пособия составляет 2 736,99 рубля в день. Однако в пересчете на месяц должны заплатить не меньше 16 242 рублей. При болезни ребенка младше 8 лет размер пособия составит 100% заработка.

Также на размер пособия влияет стаж родителя. Если он не превышает 5 лет, то пособие составит не более 1642,19 рубля в день, 5-8 лет – не более 2189,59 рубля в день, 8 и более лет – не более 2736,99 рубля в день.

Пособие выплачивается Соцфондом. Срок назначения и выплаты денег составляет до 10 рабочих дней со дня представления больничного листа. Пишет UssurMedia.

Фото: rv-ryazan.ru

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Автор: vizitka01

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