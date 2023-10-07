По 7 500 рублей сверху: пенсионерам утвердили новую доплату в октябре
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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Пенсионеров обрадовали новым повышением ежемесячных выплат, которые для некоторых россиян будут доступны уже в ближайшие дни. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Перерасчет произведут автоматически. А главным условием для получения прибавки будет возраст пенсионера.
Речь идет о проактивном назначении повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Ее устанавливает Социальный фонд со дня достижения пенсионером возраста 80 лет или со дня установления инвалидности 1 группы.
Размер надбавки составит 100% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, сообщается на сайте “Соцфонда”. В 2023 году она равна 7 567,33 рубля. Индексация выплаты запланирована на 2024 год. Пишет UssurMedia.
Фото: iz.ru
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