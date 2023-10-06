Правда ли, что в Алтайском крае сложился острый дефицит призывников?

С 1 октября в России усилилась ответственность за правонарушения в области воинского учета

Весенний призыв – 2023 /Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае не было и нет дефицита призывников. Ряды российской армии в весенний призыв, как и планировалось, пополнили более 2,5 тысячи жителей нашего региона. Такую же планку по числу новобранцев поставил штаб Центрального военного округа перед Алтайским краем в осенний призыв 2023, и задача будет выполнена. При этом в регионе увеличилось количество граждан, которым вручить повестку весной не удалось. Об этом amic.ru сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата региона Андрей Круглов.

“В весенний призыв в регионе не удалось вручить повестки около 1500 человек. Это граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые по какой-либо причине не явились в военкомат. То есть в регионе незначительно увеличилось количество неоповещенных, но на количество граждан, подлежащих призыву, это никак не влияет. У нас установлена стандартная норма на каждый призыв – около 2,5 тысячи человек мы направляем для службы в войска”, – объяснил Андрей Круглов.

Как ранее информировал amic.ru, распоряжение об осеннем призыве губернатор Виктор Томенко подписал 25 сентября. В этом документе сообщалось об остром дефиците призывников во время весеннего призыва. Информация размещена на сайте правительства.

“В условиях острого дефицита призывного ресурса в ходе весеннего призыва граждан на военную службу рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований края оказать содействие военному комиссариату муниципального образования в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности и уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске”, – сказано в документе.

Андрей Круглов отмечает: на данный момент основным документом для явки в военкомат остается повестка в письменной форме. Электронные повестки еще действуют в тестовом режиме, поэтому за неявку по ним пока штраф не грозит. Если же призывник, которому вручили обычную повестку, не явится в военкомат, его оштрафуют. С 1 октября за такое административное нарушение грозит наказание в размере от 10 до 30 тысяч рублей. За многократное нарушение может наступить и уголовная ответственность.

“Каждый призыв у нас порядка 20 уклонистов – это те, кто после личного вручения нашими сотрудниками повестки умышленно не являются в военкомат. В отношении них мы принимаем меры вплоть до уголовной ответственности”, – отметил Андрей Круглов.

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