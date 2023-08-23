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Правда ли, что ежемесячные детские пособия будут платить и после выхода из декрета?

редактор01 mins

В Госдуме прислушались к Владимиру Путину и предлагают изменить условия выплат

Фото: amic.ru

В России могут измениться правила выплаты пособий по уходу за детьми. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму депутат Нина Останина. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сейчас пособие перестают платить, как только родитель выходит из декрета. Останина предлагает это изменить. Впрочем, сама идея чуть ранее прозвучала от президента России Владимира Путина.

Рассказываем, будут ли платить пособие по уходу за ребенком, родитель досрочно выйдет на работу.

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Правда ли, что пособие по уходу за ребенком будут платить даже после досрочного выхода из декрета?

Это не точно, но такой вопрос активно прорабатывается. В этом и заключается суть предложения Нина Останиной. Как следует из опубликованных ей документов, пособие по уходу за ребенком предлагается платить даже в том случае, если мама (или отец, если он взял декретный отпуск) вышла из декрета и вернулась к работе. Другими словами, меру поддержки предлагают оказывать вплоть до достижения ребенком полутора лет. При этом неважно, в декрете родитель или нет. 2

Как сейчас выплачивают пособие по уходу за ребенком?

Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивают до достижения им полутора лет. Но если родитель принял решение досрочно выйти из декрета и вернуться к работе, выплаты прекращаются. 3

Какой размер пособия по уходу за ребенком?

Всё индивидуально. Всё зависит от размера среднего заработка родителя за последние 12 месяцев перед декретом. Как следует из данных Соцфонда России, минимальный размер пособия в 2023 году – 8 591 рубль 47 копеек. При этом максимальная сумма, которую ежемесячно может получать родитель – 33 281 рубль 80 копеек. 4

Каков шанс, что правила выплаты пособий изменят?

Шанс довольно велик. Дело в том, что обычно подобные предложения исходят от самих депутатов. И далеко не все их них одобряют на заседаниях Госдумы. Но в этот раз всё иначе. Автор идеи – президент России Владимир Путин. Предложение он озвучил несколько дней назад по итогам Петербургского международного экономического форума. Инициатива попала и в список поручений, опубликованный на сайте Кремля.  Останина лишь выполнила поручение президента и оформила его идею в полноценный законопроект. Поэтому вероятность, что Госдума одобрит законопроект, довольно высока. 5

Что еще предлагается изменит в правилах выплаты детских пособий?

В рамках этого же законопроекта предлагается также изменить правила назначения выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта мера поддержки назначается еще во время беременности и осуществляется вплоть до 17-летия ребенка. Но подтверждать своё право на пособие нужно ежегодно. Дело в том, что выплата положена лишь семьям, где среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума. И если доходы семьи увеличились, выплату могут прекратить. Согласно предложению Владимира Путина, это пособие предлагают выплачивать на весь назначенный срок, даже если семья стала получать больше денег. Воплотится ли инициатива в жизнь, станет известна после рассмотрения законопроекта в Госдуме.

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