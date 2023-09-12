Правда ли, что многодетным семьям дадут неделю выходных перед Новым годом?

Соответствующее предложение поступило в Минтруд РФ

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Многодетные родители могут получить дополнительную неделю выходных перед Новым годом. Соответствующее обращение уже направлено в Минтруд РФ, пишет RT. Причем предлагается не единоразово поддержать семьи, а ввести эту норму на постоянной основе.

Рассказываем, будут ли многодетным семьям давать выходную предновогоднюю неделю.

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Правда ли, что многодетные семьи получат неделю выходных перед Новым годом?

На данный момент нет. Сейчас это лишь предложение, которое поступило в адрес министра труда РФ Антона Котякова. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, часть текста его обращения опубликовал RT. 2

Что за предложение поступило в адрес Минтруда?

По мнению Орлова, многодетные родители должны получать больше выходных, чем все остальные. Политик считает, что они должны получить дополнительную оплачиваемую неделю выходных. Согласно его предложению, это должна быть последняя неделя декабря – прямо перед Новым годом. “В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря – накануне выходных новогодних праздников…” – цитирует RT текст обращения. Орлов отметил, что Россия в последние годы взяла курс на масштабную поддержку многодетных семей. При этом трудовых льгот у них не так много, считает автор инициативы. 3

Для кого предлагают ввести выходную предновогоднюю неделю?

Многодетными считаются родители, на иждивении у которых трое и более несовершеннолетних. Для них Орлов и предлагает ввести выходную предновогоднюю неделю. 4

Каков шанс, что многодетные действительно получат неделю выходных?

Неизвестно. О том, какое мнение на счет этой инициативы в Минтруде РФ, пока не сообщается. Но это далеко не первое предложение для многодетных семей, с которым депутаты и общественники выступили в последнее время. В ЛДПР хотели даже перевести их на четырехдневку. Впрочем, ни одна из этих инициатив пока не нашла поддержки. Так что и на то, что многодетные получат дополнительную неделю отдыха, особо надеяться не стоит.



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