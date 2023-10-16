Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей

Пособие смогут получать те, кто работает на полставки или на дому

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Правительство одобрило законопроект о мерах поддержки работающих родителей детей в возрасте до полутора лет. Об этом сказано в сообщении на сайте кабмина.

“Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке”, – сказано в заявлении.

Отмечается, что пособие смогут получать родители, которые работают на полставки или на дому. Также право на получение выплат сохранят те, кто на время ухода за ребенком устроился на другую работу, сохраняя место у основного работодателя.

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