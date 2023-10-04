Правительство России увеличило бюджет федеральной программы поддержки аграриев

По программе субсидирования теперь можно купить не только тракторы, но и комбайны с косилками

Комбайн Torum / Фото: rostselmash.com

Правительство РФ расширило возможности российских аграриев для модернизации машинно-тракторных парков. Принято решение об увеличении бюджета 2023 года для наиболее популярного у сельхозтоваропроизводителей инструмента федеральной поддержки. Речь идет о программе ППРФ “1432”, по которой техника приобретается со скидкой от 10 до 20%, в зависимости от региона РФ. В июне действие программы было распространено на тракторы “Ростсельмаш” 2000-й серии. Теперь в нее включена также уборочная техника.

Помимо тракторов 2000-й серии, в программе участвуют:

зерноуборочные комбайны Nova 340*, Vector 410*, Vector 450, Track*, T 500, RSM 161*, Acros 550*, Acros 585, Acros 595 Plus*, Torum 785*;

кормоуборочные комбайны Don 680M*, RSM F 1300*, RSM F 1500, RSM F 2650;

косилки самоходные универсальные KSU 1* и KSU 2.

Скидку до 20% на самоходную технику “Ростсельмаш” получат аграрии Дальневосточного федерального округа.

До 15% – аграрии Республики Крым, Севастополя, Калининградской области, всего Сибирского федерального округа, новые территории.

До 10% – остальные субъекты.

Вышеуказанные скидки суммируются с условиями ППРФ “1528”, ППРФ “1135” и с региональными программами субсидирования.

“Решение правительства о докапитализации программы “1432” и включении в нее дополнительно к тракторам комбайнов придаст новый импульс модернизации. Зерно является одним из главных экспортных продуктов нашего государства. В последние годы сельское хозяйство показывает рекордные результаты. Наличие достаточного количества современной энергонасыщенной техники отечественного производства в парках сельхозпредприятий обеспечит качественный сбор этого урожая и технологический суверенитет АПК”, – считает первый заместитель генерального директора Ростсельмаш – директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов.

*Nova 340 (“Нова 340”); Vector 410 (“Вектор 410”); Track (“Трак”); RSM 161 (“ЭрЭсЭм 161”); Acros 550 (“Эйкрос 550”); Plus (“Плюс”); Torum 785 (“Торум 785”); Don 680M (“Дон 680Эм”); RSM F 1300 (“ЭрЭсЭм Эф 1300”); KSU 1 (“КейЭсЮ 1”).

Официальный дилер “Ростсельмаш” в Алтайском крае. ООО Торговая компания “Европа” Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 192 Тел.: +7(3852) 500-533 Сайт

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