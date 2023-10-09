Право на оружие хотят дать всем приставам

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Минюсте предложили разрешить всем сотрудникам Федеральной службы судебных приставов применять физическую силу и огнестрельное оружие. Такой проект поправок в закон о об органах принудительного исполнения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Перечень сотрудников ФССП, имеющих право на ношение и применение спецсредств и оружия, будет утверждать Минюст. Кроме того, ведомство определит порядок обеспечения безопасности должностных лиц органов принудительного исполнения.

В настоящий момент закон о службе в органах принудительного исполнения позволяет носить и применять спецсредства и огнестрельное оружие после прохождения специальной подготовки судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Эту же норму предлагается закрепить в законе об органах принудительного исполнения для всех сотрудников службы. Документ подготовлен во исполнение указа президента и позволяет четко регламентировать условия и случаи применения специальных средств и огнестрельного оружия, отметили в министерстве. Сообщает «Парламентская газета».

Фото: rosnadzor.com

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Автор: vizitka01

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