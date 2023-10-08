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Премьер Израиля заявил о завершении первой части операции “Железные мечи”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он также объявил, что армия начала наступление

Фото: pxhere.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что первый этап операции “Железные мечи” завершен. Об этом он написал в своем профиле в X.

По словам израильского политика, в рамках первой фазы было уничтожено большое количество противника, проникнувшего на территории страны.

Кроме того Нетаньяху анонсировал наступление, которое, по его словам, не остановится до полного выполнения поставленных целей.

Напомним, что боевики ХАМАС начали атаку на Израиль утром 7 октября. После этого Нетаньяху заявил, что израильская армия уничтожит все, что связано с группировкой. 

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